Журналистка CBS рассмешила Путина вопросом про увольнение Коми

Теги: В мире путин сша

Владимир Путин посчитал смешным вопрос журналиста CBS о влиянии отставки главы ФБР на российско-американские отношения. По словам российского президента, увольнение Джеймса Коми не имеет никакого отношения к Москве.

Президент России Владимир Путин заявил, что увольнение главы ФБР США Джеймса Коми никак не влияет на российско-американские отношения, передает ТАСС.

"Увольнение? Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных Конституцией и законом", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала CBS.

"Мы здесь при чем? Я, вот видите, в хоккей собираюсь играть, с любителями", - добавил российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми из-за того, что тот не смог эффективно выполнять свои функции.

Читайте также:

Американские журналисты вновь удивили Лаврова. Видео

Глава ФБР Джеймс Коми назвал розыгрышем сообщения о своей отставке

Путин забросил семь шайб в ворота сборной НХЛ