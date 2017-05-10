Бензовоз и мусоровоз столкнулись на востоке Москвы

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На 6-м километре внешней стороны МКАД столкнулись бензовоз и мусоровоз, пострадали два водителя. Разлива топлива не произошло.

На востоке Москвы столкнулись бензовоз и мусоровоз, пострадали два водителя, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Авария произошла около 19:40 на 6-м километре внешней стороны МКАД. На данный момент движение на этом участке трассы затруднено. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По данным ГИБДД, разлива топлива не произошло.

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