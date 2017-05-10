Российских фанатов "Евровидения" не пустили на Украину

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Российских поклонников "Евровидения" не выпустили из киевского аэропорта и отправили обратно в Москву авиарейсом через Минск. По словам организатора поездки, таможня не пропустила из-за отсутствия аккредитационных бейджей, которые можно получить только в Киеве.

Сотрудники таможенного контроля в аэропорту Киева не пустили российских фанатов на Украину и отправили обратным рейсом в Москву через Минск, передает ТАСС.

"Как минимум пять человек сегодня оказались заблокированы в аэропорту Борисполь на шесть часов без еды и воды", - рассказал организатор российской pre-party конкурса Дмитрий Мельников.

Он отметил, что таможенники не хотели пропускать поклонников из-за отсутствия подтверждения причины посещения Киева. Они требовали аккредитационный бейдж, который выдается только в столичном пресс-центре.

По словам Мельникова, фанаты не посещали Крым и имели с собой билеты на шоу и подтверждение об аккредитации.

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