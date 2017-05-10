Лавров и Трамп остались довольны встречей

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В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Нынешний глава Белого дома впервые встретился с представителем российского правительства. По завершении переговоров Лавров заявил, что Трамп и Тиллерсон произвели впечатление дельных людей, которые готовы договариваться ради решения конкретных проблем.

Программа трёхдневного визита главы российского МИД в США более чем обширная, отмечает "ТВ Центр". Уже в четверг Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета на Аляске. Там же должны были состояться переговоры с госсекретарём Рексом Тиллерсоном, но в последний момент решили перенести переговоры в столицу США. Беседа стала продолжением диалога, начатого в Москве в середине апреля.

Сразу после переговоров главы внешнеполитических ведомств России и США отправились в Белый дом, где их принял президент Дональд Трамп. Встреча в Овальном кабинете прошла в закрытом для прессы режиме и продолжалась всего 40 минут. Трамп на совместной пресс-конференции с патриархом американской политики Генри Киссинджером заявил, что провёл очень хорошую встречу с Сергеем Лавровым. В позитивном ключе отозвался о переговорах с президентом и госсекретарём США и сам глава российского МИД.

"Наш диалог свободен от идеалогизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, люди дела. И они хотят договариваться. Договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений. А договариваться ради того, чтобы решать конкретные вопросы", - сказал Сергей Лавров.

Среди главных тем на первом месте - урегулирование конфликта в Сирии. По словам Сергея Лаврова, президент Трамп подтвердил, что для США главное - победа над терроризмом. И здесь Москва и Вашингтон полностью солидарны. Необходимо пресечь все террористические проявления в Сирии и не допустить, чтобы страна превратилась в очаг экстремизма, как это произошло в Ираке и Ливии.

"Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно — что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты, которые будут ощутимы и которые позволят снимать проблемы в том числе и международной повестки дня", - сказал министр.

Как заявил Сергей Лавров, состояние двусторонних отношений США и России оставляет желать лучшего. Однако граждане обоих государств хотят жить в согласии и нормально общаться. Главная задача - сделать так, чтобы это стало возможным. А заявления о том, что Россия влияет на внутреннюю политику США, не более чем слухи.

"Что касается разговоров и шума, который поднимается вокруг наших отношений, вокруг вымыслов, будто мы тут руководим внутренней политикой, но, конечно, мы наблюдаем этот абсолютно ненормальный фон, на котором отношения развиваются. Мне кажется, что просто даже унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация. Как можно для великой нации, для великой страны пытаться такими категориями размышлять? Я считаю, что политики наносят очень большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне", - заявил Лавров.

Насколько серьёзна нацеленность у американской стороны на возобновление контактов, станет ясно в первой декаде июля. В рамках саммита Большой двадцатки в Гамбурге намечена личная встреча президентов России и США.

Оксана Фомичева, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".