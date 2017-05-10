Следователи нашли тело приемного сына похитителей ростовского мальчика

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Супруги Павловы из Волгограда, похитившие трёхлетнего мальчика в Ростовской области, признались, что до этого тайком похоронили приёмного сына. На допросе родители заявили, что он заболел и умер. Но у следователей есть основания считать, что Павловы убили ребёнка по неосторожности. А чтобы не терять пособие, не сообщили о смерти ни в полицию, ни в социальные службы. Более того, Павловы решили украсть похожего ребёнка и выдать за своего.

Ребенок постоянно спит. И дома в кроватке, и на улице - на руках у отца. Похоже, защитная реакция. Его похитили, оставив без родных и близких, на 40 часов. Родственники даже не сразу поняли, что случилось, передает "ТВ Центр". Бабушка тоже не подозревала о том, что может случиться. Во время прогулки с детьми ей распылили в лицо газ из баллончика. Когда пришла в себя, отказывалась верить, что любимый внук пропал.

"Ничего не лезло в голову, только страх. Ребенка нет! Внука нет! Вот и все. Переживали, молились, ждали вестей", - рассказывает Любовь Савицкая.

Похищенного ребенка искали всем миром — полиция, сельчане, волонтеры. Нашли. Живым и здоровым. Цель похищения, как оказалось, чудовищная — мальчик просто похож на того, кого погубили собственные родители.

"Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Они допрошены в качестве подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Анна Борзяк.

Ни на один вопрос - нет ответа. Подсудимый безмолвствует. И на это есть весомые причины. Супруги, подозреваемые в похищении ребенка, теперь обвиняются в убийстве одного из собственных детей.

"В ходе допроса приемная мать призналась, что закопала малолетнего приемного сына, который скончался осенью прошлого года в результате заболевания. Так это или нет, еще предстоит выяснить следователям", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Куницкая.

"В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка. В кратчайшие сроки будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Специалистам предстоит установить истинную причину смерти ребенка, а также обстоятельства, предшествующие его гибели", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

На данный момент известно, что у похитителей на воспитании находились пятеро несовершеннолетних детей, четверо из которых - приемные. Один из них бесследно пропал еще в сентябре 2016 года. По одной из версий, его до смерти обварили кипятком. По другой, сидел себе четырехлетний ребенок в песочнице, после чего его больше никто не видел. Опекуны все это время ни к кому не обращались, мальчика не искали. Зато исправно получали причитающиеся на приемного ребенка выплаты. Как только их начали подозревать в самом страшном, решили исправить ситуацию, выкрав похожего малыша в Ростовской области. Которого тут же начали искать всем миром.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".