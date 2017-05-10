Белый дом: Трамп с первого дня президентства думал уволить Коми

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Дональд Трамп с первого дня после победы на президентских выборах обдумывал увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, но решил дать ему шанс показать себя эффективным руководителем.

Президент США с первого дня президентства сомневался в способности Джеймса Коми эффективно руководить ФБР, передает "Интерфакс".

"Президент сразу после победы на выборах стал обдумывать вопрос о возможном увольнении Джеймса Коми с поста главы ФБР", - рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что Трамп хотел дать ему шанс проявить себя в должности, поэтому не стал сразу его увольнять.

Трамп во вторник отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, занимавшего пост с июня 2013 года, по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. По словам президента США, Коми не смог эффективно руководить ФБР.