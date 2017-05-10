Актер Дуэйн "Скала" Джонсон собрался в президенты США

Теги: В мире сша актер трамп

Американский актер и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о "реальной возможности" принять участие в борьбе за пост президента США. По его словам, при нем в стране наступило бы равновесие.

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о возможности своего участия в президентских выборах в США. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ. По его словам, эта возможность "реальная".

"Если бы я был президентом, то важно было бы равновесие. Было бы важно лидерство. Принятие ответственности за всех. И если бы я не был согласен с тем, что кто-то говорит, я бы не стал его затыкать", - сказал он.

Бывший рестлер также высказался про президентство Дональда Трампа. Джонсон заметил, что совершенно не понимает иммиграционную политику нынешнего хозяина Белого дома и не верит в нее. По его словам, США построены на единстве и благодаря этому становятся сильнее.

Выборы 46-го президента США пройдут в ноябре 2020 года.

Читайте также:

СМИ: Клинтон создаст политическую группу противодействия Трампу

Трамп: мне очень нравится быть президентом

Трамп о работе президентом: думал, будет легче