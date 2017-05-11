В Ишиме началась эвакуация жителей из-за паводка

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В Ишиме Тюменской области начали эвакуировать людей из-за опасности прорыва дамбы. Спасатели обходят жилые дома, в район выдвигается спецтехника. В городе и окрестностях в результате сильнейшего паводка уже подтоплены более ста домов и тысячи дачных построек.

В Ишимском районе Тюменской области объявлен режим ЧС из-за разлива реки. Под воду ушли сады, дороги и даже местный аэродром. Свыше 400 человек уже вывезли из зоны бедствия. С 5 мая в районе действует режим чрезвычайной ситуации. В реке Ишим вода стоит у 10-метровой отметки - это самый высокий уровень за всю историю наблюдений, передает "ТВ Центр".

Накануне с затопленного пастбища был спасен табун лошадей. Жеребят перевозили на лодках. Специалисты отмечают, что такое сильное наводнение могла спровоцировать паводковая волна с территории Казахстана, где в конце апреля начали сбрасывать воду из водохранилищ. Каждый день спасатели патрулируют территорию, помогают тем, кто отказался от эвакуации.

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