Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась вдвое

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Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. Очаги возгораний отмечены в Забайкалье и Иркутской области.

В Забайкалье растет площадь лесных пожаров. За сутки она увеличилась вдвое. В Карымском районе в труднодоступной местности борьбу с огнем ведут авиадесантники. На помощь отправили самолет амфибию Бе-200. Он сбросил больше ста тонн воды на горящую тайгу. Распространение огня было остановлено. Угрозы населенным пунктам нет, передает "ТВ Центр".

Пять крупных лесных пожаров потушили в Иркутской области. Выгорело около 600 гектаров. Из-за сухой и ветреной погоды постоянно возникают новые очаги. Генпрокуратура начала проверки в девяти регионах, где природные пожары нанесли самый крупный ущерб. В этом списке лидируют Забайкальский, Красноярский край, Иркутская область и республика Бурятия.