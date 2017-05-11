На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

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Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до восьми. Спасательная операция продолжается. Своего дома лишились сотни человек.

В Китае на месте серьезного землетрясения спасатели ищут под обломками выживших. Число жертв, по последним данным, достигло восьми, еще 11 человек пострадали, передает "ТВ Центр".

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР - недалеко от границы с Таджикистаном. Разрушено множество зданий, время от времени отмечаются афтершоки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился неглубоко, и это привело к трагическим последствиям.

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