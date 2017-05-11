В Праге 20 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг

Антиправительственный митинг в Чехии собрал по меньшей мере 20 тысяч человек. Протестующие требуют отставки министра финансов, который оказался замешан в "налоговом" скандале.

Массовые антиправительственные митинги прошли сразу в нескольких городах Чехии. В Праге акция собрала 20 тысяч человек. Демонстранты, в числе которых были политики, депутаты парламента требовали отставки министра финансов Андрея Бабиша. Этого сейчас добивается и чешский кабмин, передает "ТВ Центр".

Бабиш оказался в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Он второй богатейший предприниматель в стране, владелец крупного агрохолдинга. Что, по мнению премьера, мешает главе минфина исполнять обязанности на государственной службе. Президент Милош Земан с этим не согласен, он отставку не поддерживает.

Сам Бабиш все обвинения отрицает, называя их провокацией социал-демократов, теряющих популярность у избирателей перед парламентскими выборами.