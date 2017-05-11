Замеченный у дома Шеремета сотрудник СБУ был уволен в 2014 году

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В ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета около его дома находился человек по имени Игорь Устименко, который был или является сотрудником СБУ. Об этом говорится в фильме-расследовании OCCRP и "Громадське". Представитель службы Елена Гитлянская в ответ заявила, что Устименко был уволен из ведомства 29 апреля 2014 года.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и украинское СМИ "Громадське" опубликовали фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В нем говорится, что в ночь перед убийством около дома Шеремета находился человек по имени Игорь Устименко, который, как утверждается в фильме, был или является сотрудником Службы безопасности Украины.

Журналисты изучили видео с камер наблюдения и выяснили, что в ту ночь недалеко от дома Шеремета одновременно остановились Mercedes и Skoda. Люди из обеих машин находились там несколько часов, периодически контактируя друг с другом, а вскоре после закладки бомбы уехали.

Как оказалось, Skoda зарегистрирована на женщину по имени Наталья Зарецкая. Сперва она отвергла связь с автомобилем, однако позже сообщила, что зарегистрировала машину на свое имя по просьбе Игоря Устименко.

Устименко на встрече с журналистами признал, что был около дома Шеремета. По его словам, он оказывал там "частные услуги", связанные с наблюдением за несовершеннолетними.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, Устименко был уволен из ведомства 29 апреля 2014 года. Она написала об этом в Facebook.

Известный журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала его гражданской жене, руководителю "Украинской правды" Елене Притуле, но ее самой в автомобиле не было. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство.

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