США хотят запретить провоз ноутбуков в самолетах из Европы

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Власти США хотят запретить проносить ноутбуки в салоны самолетов, прибывающих из Европы. Однако, в настоящее время окончательное решение об этом не принято. Ранее аналогичную форму запрета американские власти ввели в отношении рейсов из Египта, Турции, Иордании, Катара, Марокко, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Американские власти хотят ввести запрет на пронос ноутбуков в салоны самолетов, прибывающих из стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной безопасности США Дэвида Лапана.

"МНБ продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения в правила ради обеспечения безопасности пассажиров", - сказал Лапан. Однако, по его словам, окончательного решения по расширению запрета на провоз электроники пока не принято.

Ранее аналогичную форму запрета американские власти ввели в отношении рейсов из Египта, Турции, Иордании, Катара, Марокко, ОАЭ и Саудовской Аравии. В США предполагают, что пассажиры из этих стран под видом компьютеров могут пронести взрывные устройства. По введенным правилам, крупные устройства необходимо сдавать в багаж.