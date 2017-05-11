Си Цзиньпин посетит Россию в начале июля
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Российский посол в Китае Андрей Денисов сообщил о предстоящей поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. По его словам, официальный визит запланирован на начало июля. При этом первая в 2017 году встреча Владимира Путина и китайского лидера состоится на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине.
Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию.
Первая в нынешнем году встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, анонсировал дипломат.
"Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - цитирует Денисова ТАСС.
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