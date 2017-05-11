В Москве ожидаются дождь и мокрый снег 11 мая

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Во второй половине дня в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура составит 6-8 градусов выше нуля. Кроме того, в столичном регионе ожидается ветер 4-9 метров в секунду.

Мокрый снег и дождь ожидаются в столичном регионе в пятницу 11 мая. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Предстоящим днем столичный регион останется в холодной тыловой части циклона, а прохождение атмосферного фронта станет причиной осадков. В Москве и области облачно с прояснениями, преимущественно во второй половине дня осадки: дождь, местами с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

При этом максимальная температура воздуха в столице и Подмосковье составит 6-8 градусов выше нуля. Кроме того, в Московском регионе ожидается ветер 4-9 метров в секунду.