Михаил Таратута рассказал о визите Лаврова в США

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Каких результатов можно ждать от визита Сергея Лаврова за океан? Что мешает Вашингтону сделать диалог с Москвой более активным? Как влияет на внешнеполитическую позицию Трампа давление со стороны американского истеблишмента? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Михаил Таратута.