11:31, 11 мая 2017

Михаил Таратута рассказал о визите Лаврова в США

Теги:  сша  лавров  События. 25-й час

Каких результатов можно ждать от визита Сергея Лаврова за океан? Что мешает Вашингтону сделать диалог с Москвой более активным? Как влияет на внешнеполитическую позицию Трампа давление со стороны американского истеблишмента? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Михаил Таратута.

В программе "События. 25-й час" журналист Михаил Таратута - он многие годы работал в США - ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова. Главной темой беседы стал визит главы МИД России Сергея Лаврова в США.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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