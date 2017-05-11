Михаил Таратута рассказал о визите Лаврова в США
Теги: сша лавров События. 25-й час
Каких результатов можно ждать от визита Сергея Лаврова за океан? Что мешает Вашингтону сделать диалог с Москвой более активным? Как влияет на внешнеполитическую позицию Трампа давление со стороны американского истеблишмента? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Михаил Таратута.
В программе "События. 25-й час" журналист Михаил Таратута - он многие годы работал в США - ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова. Главной темой беседы стал визит главы МИД России Сергея Лаврова в США.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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