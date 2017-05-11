В Сирии восстанавливают разрушенный боевиками Алеппо

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По меньшей мере два года потребуется, чтобы фактически заново отстроить разрушенный боевиками Алеппо - в эти сроки планируют уложиться городские власти. Нужно поднять из руин жилые дома, дороги, а также памятники архитектуры. Проблема не только в том, что осталось мало уцелевших зданий - не хватает самых необходимых стройматериалов.

Исторический центр Алеппо. Разоренный боевиками Старый город. Этот район первый, где 4 месяца назад власти начали восстанавливать городскую инфраструктуру. Вначале расчистили улицы. Теперь ремонтируют электросети, передает "ТВ Центр".

"В неделю мы укладываем по 400 метров новых проводов. Но это, конечно, капля в море. Практически нет трансформаторов. Их не поставляют в Сирию из-за санкций, введенных против нашей страны", - рассказал прораб Муххамад Аззат.

Темпы восстановления напрямую зависят от обеспечения стройматериалами. А их не хватает. Бетон производят на единственном заводе. Хотя его и заводом назвать трудно. На самом деле это недостроенный корпус университета Алеппо. Вся технологическая линия - под открытым небом. График работы - круглосуточный. Ни праздников, ни выходных.

"Заводы по производству цемента и бетона находятся за пределами Алеппо. Они были разграблены боевиками. Так что сейчас это единственная площадка во всей провинции, где делают раствор. Условия, конечно, кустарные. Но это лучше, чем ничего", - говорит инженер Сулейман Айюби.

Восстановить предстоит тысячи жилых домов, офисов, магазинов, гостиниц. В старом городе уцелевших почти нет.

Там, где улицы очистили от мусора, начинают благоустраивать тротуары. Аккуратно, под нитку, вытягивают сначала бордюры. Потом пешеходные дорожки вымостят плиткой. Шлакоблоки – самый востребованный строительный материал в Алеппо. Сердито, но, в отличие от тесаного камня или кирпичей, дешево. А главное - несложно в производстве. Не нужен газ для обжига. И время для сушки. Залил в форму, оставил на солнце, и на 30-градусной жаре через пару дней шлакоблок готов.

Если восстановить городскую инфраструктуру реально за пару лет, то вот с памятниками всемирного исторического наследия куда сложнее. Цитадель, рынок Аль Мадина, мечеть Омейядов. Им нужна полная реконструкция. Шлакоблоки здесь уже не подойдут. Только камни из рухнувших стен и сводов. Знаменитые символы Алеппо власти страны планируют воссоздать заново. Но соблюдая все тонкости реставрации. Чтобы шедевры мировой архитектуры выглядели так же, как и сотни лет назад, а не превратились в "новодел".

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.