Росстат: россиянам не хватает денег на "коммуналку" и транспорт

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Росстат зафиксировал снижение покупательной способности россиян в сфере ЖКУ и общественного транспорта. Эксперты, опрошенные "Известиями", объясняют такое положение вещей разным уровнем инфляции на различные товары и прогнозируют дальнейшее усугубление проблем.

Росстат оценил покупательную способность населения, пишет газета "Известия". В частности, для жителей страны стали доступнее овощи, мясо и яйца. Однако с услугами ситуация обратная.

Покупательная способность в I квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого выросла на большую часть продуктов питания, особенно на овощи. А вот одежда стала менее доступной. При этом особенно заметно снижение покупательной способности россиян в сфере ЖКУ и общественного транспорта.

Ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова рассказала, что изменение покупательной способности происходит в связи с ростом или снижением цен на те или иные группы товаров и услуг.

"В магазине бесплатно хлеба не дадут, а за жилье можно заплатить попозже. В итоге долги за свет, газ и водоотведение, которые растут в связи с недостаточной платежеспособностью населения, компании закладывают в тарифы. То есть добросовестный плательщик платит за себя "и за того парня", - объяснил преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий.

Он добавил, что в каждом субъекте России свои цены на ЖКУ. Тарифы формируются региональными комитетами по ценам и тарифам. А максимальные темпы роста цен определяются постановлением правительства. При этом очередное повышение тарифов на ЖКХ произойдет в июле этого года.

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