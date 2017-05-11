Теги: Общество интернет технологии ритуальные услуги роскомнадзор

В России появилась электронная карта кладбищ, на которой можно найти место захоронения человека по его имени и годам жизни. Об этом сообщил гендиректор компании "РусКладбища", занимающейся проектом. Роскомнадзор дал компании разрешение на обработку персональных данных.

В России запустили цифровую карту захоронений. Об этом пишет газета "Известия".

Точное место захоронения того или иного человека можно найти на сайте проекта "Кладбищароссии.рф", указав имя и дату рождения. На данный момент в сервисе присутствует карта захоронений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако создатели планируют собрать полную базу страны.

Роскомнадзор предоставил компании разрешение на обработку персональных данных, однако у пользователей отсутствует возможность просмотреть весь список захоронений. Данные можно найти только по инициалам или по дате рождения и смерти, а с помощью сервиса "Яндекс.Карты" можно будет увидеть расположение могилы на карте.

В прошлом году с подобной инициативой выступил Минстрой России, но проект так и не был запущен.

Читайте также:

Массовое захоронение времен ВОВ обнаружили на Волыни

Голосование. Нужно ли захоронить Ленина?