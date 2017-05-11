В Забайкалье из-за непогоды частично отменены занятия в школах

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Сорванные рекламные щиты и десятки поваленных деревьев. В Забайкальском крае бушует мощный ураган. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра, которые достигали 30 метров в секунду, сносили крыши домов. В Чите куском шифера задело женщину - ее госпитализировали с травмой головы. Из-за непогоды в школах отменены все дополнительные занятия. В МЧС рекомендуют жителям края лишний раз не выходить на улицу. С последствиями разгула стихии борются и в Тюменской области.

Дома и дачи затоплены по самые крыши. Спасатели патрулируют эти места каждый день по несколько раз. Помогают оставшимся в деревнях жителям, выполняют заявки на эвакуацию животных и имущества, охраняют дома от мародеров, передает "ТВ Центр".

"Спасли в деревне Лайково пожилого мужчину, роженицу в деревне Синицыно, вывезли в роддом. Работы продолжаются по подвозу продовольствия, воды, медикаментов, и по необходимости оказываем помощь нашей "Почте России" по доставке печатной продукции", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

В ходе одного из таких рейдов спасатели обнаружили табун лошадей. Взрослые животные сами выбрались на берег. А вот жеребята были в опасности. Отряд вовремя подоспел.

Пик паводка в Ишиме, по прогнозам, именно в четверг. Уровень реки за ночь поднялся до отметки 9 метров 82 сантиметра. Под водой четыре тысячи строений, мосты, дороги и даже самолеты - затопило местный аэродром. 11 мая утром началась эвакуация еще одного района - рядом с ним прорвало дамбу. Пострадавших отвозят в пункты временного размещения.

Наводнение отрезало от большой земли несколько населенных пунктов. Дороги просто невидно. Но есть водители, которые все же рискнули сесть за руль.

На юге Тюменской области сейчас самая сложная ситуация по паводку. Большая вода пришла туда с территории соседнего Казахстана, где после снежной зимы оказались переполнены водохранилища. Ситуацию пытались регулировать, но не до конца получилось. Впрочем, наводнения сейчас во многих регионах. Жители Кирова в ближайшие дни будут переживать разлив реки Вятки. Уровень Тобола в Курганской области вот-вот достигнет критических отметок. В Хабаровском крае экстренно возводят новые дамбы.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".