Ловец покемонов в храме приговорен к 3,5 годам условно

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Екатеринбургский суд приговорил блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, к 3,5 годам условного заключения. Он признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств.

Суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, к 3,5 годам условного заключения. Об этом сообщает TVC.ru.

"По результатам экспертизы суд признал блогера Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств - ручки с видеокамерой", - сказала судья.

По материалам суда, вина Соколовского доказана наличием скандальных видеороликов, а также допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний блогер не отрицал их авторство. Гособвинение требовало для него 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Соколовский разместил у себя на странице видео, где он играет в популярное приложение на смартфоне во время службы в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, блогер также высмеял основы христианства. Запись вызвала возмущение пользователей. В ходе уже состоявшихся судебных заседаний Соколовский вину не признал. В его отношении было возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

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