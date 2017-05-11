Жители ДНР отмечают годовщину референдума о независимости

Теги: Украина референдум донбасс

В ДНР празднуют День республики. Три года назад состоялся референдум о самоопределении региона. Жители не признали государственный переворот в Киеве и подавляющим большинством выбрали независимость. Сегодня в Донецке запланированы десятки мероприятий - шествия, концерты. Власти не исключают провокаций. Киевские военные не прекращают обстрелы. А на самой Украине новые беспорядки устроили националисты.

Празднование Дня Победы по-украински закончилось, но его отголоски продолжают звучать. Кровь на полу и порванные флаги, около 10 человек в больницах - итог драки, которая накануне произошла в офисе совета воинов-интернационалистов в Николаеве, передает "ТВ Центр".

"У нас было шесть человек в совете. Зашло человек тридцать, наверное. Начали рвать знамена. Естественно, мы вступились за наши святыни. Началась драка. Били молотком", - рассказал член правления областного совета воинов-интернационалистов Александр Миненко.

9 мая во время праздничного шествия в колонну воинов-интернационалистов, которые несли красные флаги Победы, попытался проникнуть участник так называемой АТО с красно-черным знаменем, но встретил довольно жесткий отпор.

"Не надо к нам лезть. Мы сами пройдем туда, куда нам надо и с тем, с чем мы считаем нужным. Его просто, поверьте, взяли вот так и поставили. Пошла потасовка", - продолжил Миненко.

Разбираться с обидчиками товарища участники войны в Донбассе отправились в офис афганцев. Разнимать дерущихся прибыла полиция. Но, как водится, никого не задержала. В управлении все попытались представить как бытовой конфликт. Преподносить преступления в выгодном власти свете или вовсе спускать дела на тормозах сейчас в порядке вещей для украинских правоохранителей.

20 июля исполнится год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Неизвестные заминировали его автомобиль. Расследование - практически безрезультатно - ведет Национальная полиция. Куда больших успехов добились коллеги Шеремета. Скрупулезно, минута за минутой, они изучили записи камер видеонаблюдения в районе, где жил журналист и выяснили - полиция обнародовала далеко не все сведения. В частности, показали подозреваемых в закладке бомбы мужчину и женщину, но почему-то обошла стороной кадры, на которых два автомобиля остановились недалеко от дома Шеремета, а их водители провели в этом районе четыре часа, периодически общаясь, и уехали сразу же, как предполагаемые минеры ушли. Нацполицию это обстоятельство почему-то не заинтересовало.

"Честно говоря, я сейчас не помню, о какой Skoda идет разговор. Я сейчас просто не помню всех машин, потому что было очень много машин. Если бы эта машина была видна на видео, то, конечно, опросила бы", - заявила экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Журналисты без труда выяснили, что один из автомобилей принадлежит сотруднику СБУ Игорю Устименко. То, что служба безопасности следит за неудобным журналистом, а также за работой всей редакции "Украинской правды", секретом не было. Но в ведомстве от сотрудника, который мог стать крайне неудобным свидетелем, если не являлся непосредственным участником событий, поспешили откреститься.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чём говорить", - написала официальный представитель СБУ в Facebook.

Сотни опрошенных свидетелей, сотни часов отсмотренного видео с камер наблюдения. Но вопросы, на которые журналисты попытались найти ответы, почему-то мало интересуют тех, кто по требованию президента Порошенко обещал максимально быстро расследовать убийство Шеремета. Официальной реакции на выход фильма в эфир также пока не последовало.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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