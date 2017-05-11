Блогер Соколовский доволен своим "почти оправдательным приговором"

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В Екатеринбурге суд признал виновным блогера Руслана Соколовского. Летом прошлого года молодой человек снял скандальное видео, как он в храме играет в популярное приложение по ловле покемонов. Нецензурные комментарии, которые автор стилизовал под церковные песнопения, признаны оскорбляющими чувства верующих и разжигающими вражду и ненависть. Соколовского приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. По словам блогера, он доволен своим "почти оправдательным приговором".

Еще год назад про Руслана Соколовского в Екатеринбурге знали немногие. Но после резонансной выходки, когда молодой человек отправился ловить покемонов в храм, у 22-летнего блогера появились сотни подписчиков. Пристальней всего творчеством Соколовского заинтересовались в прокуратуре. Спустя 9 месяцев расследования и судебных разбирательств интернет-охотника все же признали виновным, передает "ТВ Центр".

Сам Соколовский с обвинением не согласен и уже пригрозил объявить голодовку. Отправляясь на охоту в церковь, объясняет Руслан, оскорбить никого не хотел. На молодого человека со смартфоном в руках тогда и правда никто не обратил внимания. Возмущение вызвал ролик, который парень разместил позже на своем канале популярного видеохостинга.

За ловлю покемонов в храмах предусмотрено наказание: штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Но священнослужители говорят – поводом для задержания послужила не сама игра, а оскорбительные комментарии молодого человека в сети. В том числе в адрес русской православной церкви. За кадром отчетливо слышится нецензурная брань, стилизованная под церковные песнопения.

Видеокамера, два штатива, портативные компьютеры и профессиональный микрофон – все, что удалось обнаружить во время обыска. Из запрещенного – ручка со встроенной видеокамерой – еще один эпизод к плотному списку обвинений.

"Органами СКР он обвиняется в 9 эпизодах возбуждения ненависти или вражды равно унижении человеческого достоинства, в 7 эпизодах нарушения прав на свободу совести и вероисповедания, а также одного эпизода статьи уголовного кодекса специальных технических средств, предназначенных для неглавного получения информации", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга Александр Шульга.

Уже в ходе допроса Соколовский лично извинился перед каждым верующим, который посчитал себя оскорбленным.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".