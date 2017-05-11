Голосование по программе реновации в столице начнется 15 мая

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Уже с 15 мая начинается голосование по программе реновации в столице. Жильцам старых пятиэтажек предстоит принять решение о переселении в новые дома. Выбор они должны сделать до середины июня. Речь идёт о домах, состояние которых оценивается, как неудовлетворительное.

Этот классический экземпляр сталинской архитектуры на Пресне не первый год балансирует на грани аварийного. До сих пор не снесен благодаря жильцам. Техническое состояние фасада "аховое", но жители утверждают - крепость. Еще 100 лет простоит. Так рассуждали до опубликования перечня домов, попавших в программу реновации. После мнение большинства изменилось, передает "ТВ Центр".

"Мы согласны на реновацию - все жильцы. Мы не хотим никуда уезжать из этого района", - говорит житель района "Пресненский" Екатерина Савельева.

И это не каприз. У Савельевых - четверо детей. Школы, кружки, поликлиника, - все под боком. Хорошие соседи. Трехкомнатная квартира. Покидать любимый район нет никакой необходимости.

Программа реновации предполагает переселение жильцов снесенных домов по соседству с местом их проживания. Савельевы спокойны. Ответы на все свои вопросы нашли в специальном буклете, который почтальоны разложили по почтовым ящикам.

В предварительном перечне программы реновации пятиэтажек - 4566 дома из 85 районов столицы и 6 поселений на присоединенных территориях. Их выбрали, проанализировав 250 тысяч обращений жителей. Главный критерий, по которому дом включали в список - плохое техническое состояние жилого помещения и поддержка идеи переселения самими жильцами. Не вошли в перечень дома, расположенные в "исторических" районах Москвы - В Центральном округе в предварительный список программы попали 269 домов.

Собственники, наниматели, владельцы долей в квартире, - все те, кто нашел свой адрес в предварительном списке на реновацию, должны в течение месяца проголосовать. Высказаться "за" переезд в новую квартиру или "против". Тех, кто доверяет личному общению, ждут в центрах "Мои документы".

"Паспорт, справка из ЕГРН. Либо свидетельство о праве собственности. Если вы наниматель, то паспорт", - пояснила руководитель центра госуслуг "Мои документы" района Восточное Измайлово Ольга Махова.

И договор социального найма. В центры госуслуг необязательно приходить по месту прописки. Можно обратиться в любой. Голосовать также будут и через приложение "Активный гражданин". "С 15 мая по 15 июня будет голосование на Активном гражданине, и мы думаем проголосовать "за", - сказал житель района Пресненский Александр Богданов.

Алгоритм голосования москвичей за или против реновации немногим сложнее, чем обычный опрос. Отличие - в дополнительной идентификации личности. Помимо паспортных данных, понадобится СНИЛС и личный код плательщика из единого платежного документа. Все данные, указанные заявителем, будут адресно проверены.

"Паспорт проверяем в МВД, СНИЛС проверяем в Пенсионном фонде, Верифицируем, проверяем, что это он действительно. И тогда уведомляем гражданина, что ваш голос учтен", - сообщил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артём Ермолаев.

Что важно, голосование не будет тайным. Отдав свой голос на портале "Активный гражданин", можно будет увидеть и мнение соседей.

Третий способ выразить своё мнение по поводу программы реновации - собрание собственников жилья. Протокол нужно будет отнести в МФЦ. "Наверное, мы будем собирать собрание жильцов и будем решать этот вопрос совместно со своим коллективом", - говорит житель района Пресненский Татьяна Делявская.

Желающих попасть в программу реновации много. Люди годами мечтают переселиться из ветхого жилья. Переселять будут в современные дома, построенные с использованием энергосберегающих технологий. В них будет возможна перепланировка, уже будет застеклен балкон и сделан ремонт. Чтобы решить судьбу своего дома, у жителей есть месяц. С 15 мая по 15 июня.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, Валерий Белинский, "ТВ Центр", Москва.