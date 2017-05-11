Импортеры вина предупредили об уходе с рынка из-за приказа Минфина

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Минфин подписал приказ, согласно которому зарубежные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения выводятся из-под пониженного акциза. Как предположил представитель рынка, если импортерам сделают единый акциз, то это приведет к росту цен, а около 80% компаний уйдут с рынка.

В Минфине подписали приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

Участники рынка, опрошенные газетой "Коммерсант", предупреждают, что это может привести к уходу 80% компаний из России. Собеседники издания среди менеджеров нескольких крупных импортных компаний рассказали, что указ Минфина стал для рынка полной неожиданностью.

Владелец компании "Моро" Дмитрий Сырых в комментарии газете заявил, что готов обратиться в суд в случае получения официальных уведомлений на этот счет. Сырых высказал опасение, что такие меры Минфина могут привести к тому, что многие импортеры вина могут разориться. "С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт", - предупредил он.

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