Захарова назвала "интеллектуальной агонией" ситуацию в американских СМИ

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Мария Захарова охарактеризовала информационное пространство США как "интеллектуальную агонию". Так официальный представитель МИД России прокомментировала ситуацию вокруг освещения встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии".

"Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии", - написала Захарова в Facebook.

Ранее в американской прессе обсуждали допуск прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но допуск получили два личных фотографа - Трампа и Лаврова. Американские журналисты возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

Кроме того, перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лаврова спросили, не бросает ли тень отставка главы ФБР на его визит. Лавров предположил, что журналисты шутят.

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