На Кольцевой линии московского метро пройдет "Парад поездов"

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В честь 82-летия московского метро на Кольцевой линии состоится "Парад поездов". Он будет проходить 13 и 14 мая. По словам начальника московской подземки Дмитрия Пегова, пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом столичного метрополитена.

"Парад поездов" пройдет на Кольцевой линии московского метро 13 и 14 мая в честь 82-летия подземки. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова.

"С открытия метро 13 мая мы традиционно проведем "Парад поездов" на Кольцевой линии метро. Как обычно откроет его поезд "Еж3", который эксплуатируется на Таганско-Краснопресненской линии. Закроет парад новейший поезд "Москва", - сказал Пегов.

По его словам, пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом столичного метрополитена. Парад будет проходить два дня – 13 и 14 мая. Расписание поездов будет опубликовано на официальном сайте подземки.