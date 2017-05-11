12:03, 11 мая 2017

Фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

Теги:  санкт-петербург  Уголовное дело  терроризм  обвинение

Трем фигурантам уголовного дела о взрыве в метро Петербурга - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявили обвинение по статье "Террористический акт". Как уточнили в Следственном комитете, всего в настоящий момент по делу проходят десять человек.

Следствие предъявило обвинение трем из десяти фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Как уточнили в Следственном комитете, Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение по статье "Террористический акт".

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В тот же день на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили еще одно взрывное устройство. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов.

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