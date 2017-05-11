Фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

Теги: санкт-петербург Уголовное дело терроризм обвинение

Трем фигурантам уголовного дела о взрыве в метро Петербурга - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявили обвинение по статье "Террористический акт". Как уточнили в Следственном комитете, всего в настоящий момент по делу проходят десять человек.