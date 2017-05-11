Фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение
Теги: санкт-петербург Уголовное дело терроризм обвинение
Трем фигурантам уголовного дела о взрыве в метро Петербурга - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявили обвинение по статье "Террористический акт". Как уточнили в Следственном комитете, всего в настоящий момент по делу проходят десять человек.
Следствие предъявило обвинение трем из десяти фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
Как уточнили в Следственном комитете, Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение по статье "Террористический акт".
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В тот же день на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили еще одно взрывное устройство. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов.
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