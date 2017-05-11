Совет ЕС одобрил решение о предоставлении безвиза Украине

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Совет Евросоюза на заседании в четверг одобрил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Украинский президент Петр Порошенко назвал это решение большим шагом к независимости страны и разрывом с постсоветским прошлым.

Совет ЕС в четверг, 11 мая, утвердил решение о либерализации визового режима для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса.

"Я рад видеть, что мы достигаем завершения процесса. Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины - последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан", - сказал он.

Формальное подписание документа, как ожидается, произойдет в ближайшие недели. Безвизовый режим вступит в силу спустя 20 дней после публикации текста соглашения в Официальном журнале ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко уже прокомментировал решение Совета ЕС. "Решение Совета министров ЕС - это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу. Это - гигантский шаг в Европу, к независимости нашего государства. Мы порывает с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - подчеркнул он.