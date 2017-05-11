В Москве показали клад времен Ивана Грозного

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Клад в двух шагах от Кремля. Археологи нашли шахматную фигуру, в которой были спрятаны монеты времён Ивана Грозного. Ценную находку обнаружили строители во время реконструкции в рамках программы "Моя улица" на Пречистенке.

Судя по самым громким находкам - только в рамках программы "Моя улица" - в Средневековье в Москве жить было интересно, но крайне опасно, передает "ТВ Центр". Народ чувствовал себя неспокойно, стабильности - ноль. Нелегальный рынок, тайная комната для прослушки, древний законсервированный кабак. А тут еще - сюрприз на Пречистенке.

Благодаря нынешней находке становится понятно, что и свои сбережения во времена Ивана Грозного москвичам приходилось прятать в самые неожиданные места.

В начале апреля на Пречистенке волонтер по фамилии Стаканов нашел шахматную фигуру со спрятанными в ней монетами. Стоимости по тем временам невероятной. Рабочие свято хранят тайну находки - ни в чем не сознаются. Просто не рабочие, а секретные агенты какие-то. Само сокровище сегодня показали в департаменте культурного наследия Москвы. Шахматная фигурка - крошечная. Зато её значение для истории - невероятное. Просто раньше никогда и нигде не находили ничего подобного.

"Мне бы никогда в голову не пришло попытаться её раскрутить, честно я вам хочу сказать. Но мои коллеги-археологи нашли эту фигурку после того, как прозвонил металлодетектор. Они сообразили, что кость не звенит, да? Попытались это выяснить. И нашли этот клад", - рассказал заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.

Версий, откуда в шахматной фигуре деньги, множество. Возможно, её хозяин был азартным игроком и попросту прятал так заработок от жены. Отличная средневековая заначка. Иначе зачем зажиточному москвичу скрывать в костяном слоне такие сокровища? А именно 10 монет из серебра ручной чеканки, на каждую из которых на ближайшем рынке полагался целый гусь. В Музее Москвы, куда доставляют все находки, сделанные в рамках проекта "Моя улица", с такой версией согласны.

"На одну копейку можно было достаточно много купить. И, как уже коллеги сказали, гуся и бочку огурцов", - пояснила завсектором отдела археологии музея Екатерина Святицкая.

Еще один важный момент. В XVI веке территория Пречистенки входила в Большую Конюшенную слободу. При Грозном эта территория отошла к опричнине. Видимо, тогда-то всё и началось. Добропорядочные москвичи начали прятать свои сбережения во всё, что под руку попадалось. Уж в шахматных фигурах их точно никто бы не стал искать. Даже во время партии. Судя по всему, расчет хозяина оказался верным.

Сейчас археологи надеются, что найдут все шахматные фигуры. Чтобы смело сходить единственной в мире пешкой, полной серебра, те самые - е2-е4.

Ольга Стрельцова, Александр Савин, Марк Новогрудский, "ТВ Центр", Москва.

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