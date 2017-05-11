Праздничные мероприятия 8 – 9 мая в Москве посетили 8 млн человек

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Более 8 миллионов человек посетили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве. Из них 850 тысяч прошли в шествии "Бессмертного полка". Об этом в четверг на заседании президиума столичного правительства доложили мэру Москвы Сергею Собянину.

В праздничных гуляниях в День Победы в Москве приняло участие 8 миллионов человек. Как результат - прошедшие майские праздники стали самыми массовыми, передает "ТВ Центр". "Состоялось большое количество концертов, выставочных проектов, спортивных мероприятий. И во всей этой программе было задействовано более 3600 артистов во всех уголках нашего города", - рассказал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Ну и, конечно, Парад Победы и "Бессмертный полк". В этом году участие в акции приняло 850 тысяч человек - абсолютный рекорд. А за трансляцией следило свыше 80 миллионов человек. Традиционно самыми посещаемыми стали центральные улицы столицы, Тверская и Пушкинская площадь, а также площадки на Поклонной горе и ВДНХ. Обошлось без серьезных происшествий. Не испугала москвичей и холодная погода со снегом. На заседании президиума подвели итоги фестиваля "Московская весна". В этом году она впервые стала музыкальной, а именно в стиле "а капелла". Фестиваль охватил 57 городских площадок. Концерты на улицах и площадях города, а также на лестницах и балконах домов. А итоговый гала-концерт в Парке Горького собрал 2 тысячи зрителей.

"Всего у нас приехали в Москву 1,5 тысяч исполнителей из 12 стран, прозвучало более 8 тысяч песен и состоялось 1,2 тысячи музыкальных выступлений. Всего площадки фестиваля посетили за эти 10 дней более 4,5 миллиона посетителей. При этом почти 900 тысяч стали зрителями музыкальных номеров", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

На заседании президиума было предложено учредить 10 грантов правительства Москвы в размере 30 миллионов рублей. Эту сумму направят на поддержание высокого уровня обеспечения неотложной и скорой помощи. Уже разработан проект, согласованный со всеми подразделениями.

"Этот проект предполагает доведения лучшим медицинским организациям, в структуре которых работают эти подразделения, по итогам года 30 миллионов рублей за каждый грант. Грантов предлагаем 10. Пять из них - это взрослые многопрофильные больницы, в составе которых есть эти подразделения. Два - детские больницы", - сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Средства грантов должны быть использованы больницами-получателями на повышение зарплаты врачей отделений реанимации и интенсивной терапии. Ранее правительством Москвы были приняты решения о выделении стимулирующих грантов врачам. Среди них врачи общей практики, врачи поликлиник, участвующие в программе ведения пациентов старших возрастных групп с хроническими заболеваниями и обладатели статуса "Московский врач".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".