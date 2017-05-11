В Подмосковье задержали двух мужчин за вымогательство
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Злоумышленников, подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателей, задержали в Чеховском районе. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Чеховском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".
В полицию поступила информация о том, что на территории района действует организованная группа, участники которой вымогают деньги у предпринимателей за, так называемое, "покровительство".
Один из полицейских выступил в качестве предпринимателя и отправился на встречу со злоумышленниками. Оперативная группа задержала их после того, как полицейский передал им десять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
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