15:39, 11 мая 2017

В метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке

Теги:  Культура  метро  москва

Свой 82-й день рождения Московский метрополитен решил отметить премьерой оперы по произведениям Толкиена на эльфийском языке. Местом для представления выбрана станция "Деловой центр". В ночь с пятницы на субботу там соберутся несколько сотен исполнителей и зрителей, которые получат пригласительные билеты по итогам конкурса.

Генеральная репетиция оперы - в репортаже Юлии Богоманшиной.

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