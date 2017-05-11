В метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке

Свой 82-й день рождения Московский метрополитен решил отметить премьерой оперы по произведениям Толкиена на эльфийском языке. Местом для представления выбрана станция "Деловой центр". В ночь с пятницы на субботу там соберутся несколько сотен исполнителей и зрителей, которые получат пригласительные билеты по итогам конкурса.
Генеральная репетиция оперы - в репортаже Юлии Богоманшиной.
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