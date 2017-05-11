В Кремле со сдержанным оптимизмом оценили встречу Лаврова и Трампа

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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают развитие отношений между Россией и США после встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Кроме того, в Москве ориентируются на то, что первая личная беседа российского и американского лидеров состоится на саммите G-20 в июле текущего года в Гамбурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают развитие отношений между нашей страной и США после беседы американского лидера Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

"Это, безусловно, позитивное явление, но к этому нужно относиться со сдержанным оптимизмом, поскольку впереди ждет большая работа", - приводит слова Пескова "Интерфакс". По его словам, Лавров передал определенное послание Трампу от российского президента Владимира Путина.

Кроме того, в Кремле ориентируются на то, что первая личная встреча глав России и США состоится на саммите G-20 в июле текущего года в Гамбурге. Песков отметил, что это мероприятие может стать хорошим поводом для встречи Путина и Трампа.

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