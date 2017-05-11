Медведев назвал успешными итоги отопительного сезона

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Зимний отопительный сезон в целом пройден успешно, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Несмотря на это, Минэнерго и Минстрой уже скоро должны будут начать подготовку к новому отопительному сезону с прицелом на то, чтобы сделать количество отключений домов от электричества и отопления как можно меньше.

Россия уверенно прошла зимний отопительный сезон. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства в Москве, передает "ТВ Центр".

Премьер отметил, несмотря на аномальные погодные условия, предприятия ЖКХ и энергетики по большей части работали в штатном режиме. В регионах, где риски нарушений энергоснабжения были довольно высокими, люди были обеспечены теплом и светом.

Существенных происшествий не зафиксировано. По словам Медведева, также сократилось и количество аварий. Тем не менее, глава правительства призвал продолжить работу в новом сезоне. И дал особые указания Министерству энергетики и Минстрою.

"Нужно работать так, чтобы было как можно меньше проблем в наступающем сезоне - и с отключением электричества, и с теплоснабжением в квартирах. В детских садах, в школах, в больницах и поликлиниках должен быть особый режим контроля. Я утвердил специальный порядок, по которому будет оцениваться готовность предприятий электроэнергетики к отопительному сезону, это постановление подписано вчера. Теперь такая оценка будет проводиться постоянно в течение всего годового цикла", - заявил Медведев.

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