Ремчуков о реновации: нам дороги все москвичи

Теги: Москва голосование общественная палата снос хрущевки

Актуальные вопросы, касающиеся программы реновации, обсуждают сегодня в Общественной палате города. Там проходит VIII Московский гражданский форум, который уже давно зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между обществом и городской властью.

Актуальные вопросы, касающиеся программы реновации, обсуждают сегодня в Общественной палате города, передает "ТВ Центр".

Там проходит VIII Московский гражданский форум, который уже давно зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между обществом и городской властью. Все предложения, выработанные в ходе обсуждений, передадут мэру Москвы Сергею Собянину. В центре обсуждения - голосование по программе переселение пятиэтажек. Напомню, оно начнется уже 15 мая.

"Задача Общественной палаты - быть площадкой для такой содержательной дискуссии. Нам дороги и те москвичи, которые хотят улучшить свои жилищные условия и те, которые в силу каких-то причин дорожат своим жильем и считают ошибочным включение их жилья в программу реновации", - заявил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

Читайте также:

Голосование по программе реновации в столице начнется 15 мая

В Москве прошли народные сходы в поддержку закона о реновации

Программа реновации не затронет ни одного здания эпохи конструктивизма

Как будет проходить голосование по программе реновации пятиэтажек в Москве

Собянин: порядок включения в программу реновации добровольный