В Москве праздничные мероприятия 8 и 9 мая посетили 8 млн человек

Теги: Москва праздник день победы

Праздничные мероприятия 8-9 мая в Москве посетили 8 миллионов человек. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

8 и 9 мая в Москве прошло много крупных мероприятий, праздничные площадки за это время посетили около 8 млн человек, рассказал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он уточнил, что в городе 8-9 мая состоялось более 120 тематических концертов, прошло 26 выставок, 25 спортивных мероприятий, 35 фейерверков и более 60 акций памяти, отмечает АГН "Москва".

По словам Кибовского, в праздничной программе было задействовано около 3,6 тысячи артистов.