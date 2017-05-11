Около 2,5 тыс мероприятий прошло в рамках фестиваля "Московская весна"

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Фестиваль "Московская весна" посетили 4,5 миллионов человек. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Около 2,5 тысяч мероприятий прошло в рамках фестиваля "Московская весна". "Всего у нас приехали в Москву 1,5 тысячи исполнителей из 12 стран, прозвучало более 8 тысяч песен и состоялось 1,2 тысячи музыкальных выступлений. Всего площадки фестиваля посетили за эти 10 дней более 4,5 миллионов посетителей. При этом почти 900 тысяч стали зрителями музыкальных номеров", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Как отмечается в материалах к заседанию президиума столичного правительства, фестиваль проводился в рамках цикла "Московские сезоны" с 28 апреля по 9 мая на 57 городских площадках. Итоговый гала-концерт состоялся в Парке Горького. Его посетили 2 тысячи человек, отмечает АГН "Москва".