Собянин выделил гранты на повышение зарплат в реанимационных отделениях

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Власти Москвы приняли постановление о выделении лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц грантов по 30 миллионов рублей каждый. Решение было принято в ходе заседании президиума правительства города.

Столичные власти выделил гранты на повышение зарплат в реанимационных отделениях. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Мы выходим с предложением учредить грант правительства Москвы, направленный на поддержание высокого уровня обеспечения этой помощи при неотложных состояниях и заболеваниях и состояниях, которые угрожают жизни человека. В связи с этим разработан проект постановления правительства Москвы, который согласован со всеми подразделениями. Этот проект предполагает доведения лучшим медицинским организациям, в структуре которых работают эти подразделения, по итогам года 30 миллионов за каждый грант. Грантов предлагаем 10. Пять из них - это взрослые многопрофильные больницы, в составе которых есть эти подразделения. Два - детские больницы", - сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Как сообщается в материалах к президиуму правительства, ежегодно 10 грантов начнут присуждать клиникам, которые работают в системе ОМС (обязательное медстрахование) и в которых действуют отделения реанимации и интенсивной терапии. Выбирать лучшие отделения реанимаций по итогам мониторинга их работы будет специальная комиссия департамента здравоохранения Москвы. Победители получат грант в размере 30 миллионов рублей, которые можно будет использовать на повышение оплаты труда врачей и других работников этих отделений.

Гранты будут присуждать в пяти номинациях: "Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медицинскую помощь детскому населению" (два гранта), "Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медицинскую помощь взрослому населению" (пять грантов), "Лучшее неонатологическое отделение реанимации и интенсивной терапии" (один грант), "Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инфарктной сети" (один грант), "Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инсультной сети" (один грант).