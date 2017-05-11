"Победная пляска России в Овальном кабинете": реакция США на визит Лаврова

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Переговоры Сергея Лаврова и Дональда Трампа вызвали истерику у американских СМИ. Многие издания назвали "странным" первый за четыре года визит главы нашего МИД в Вашингтон. Рабочая поездка Лаврова совпала с внезапным увольнением директора ФБР Джеймса Коми. Именно он занимался расследованием предвыборной кампании президента Трампа.

"Победная пляска России в Овальном кабинете" - с таким заголовком вышла статья в американском издании Politico. Общая тональность большинства мейнстримовых средств массовой информации в США схожа. Впрочем, самим содержанием переговоров американская пресса не очень заинтересовалась, передает "ТВ Центр". В основном, её интересовало увольнение директора ФБР и связанное с ним расследование якобы вмешательства России в американские выборы, которое безуспешно длится уже несколько месяцев. Тональность соответствующая:

"Стоя рядом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Лавров заявил, что ничего не слышал об увольнении Коми. Иными словами, Лавров в среду сделал то, что всегда хотел сделать: он высмеял Соединенные Штаты Америки, когда его принимал в Овальном кабинете сам президент", - пишет издание.

Мейнстримовые издания по-прежнему раскручивают тему мифического влияния на выборы, мифических "русских хакеров", Обсуждают всё, что угодно, кроме того, как выстраивать диалог между двумя государствами. Даже прямой комментарий Лаврова, что такие подозрения позорят самих американцев, пресса приняла с ядовитым сарказмом.

"Высказывание было саркастическим, однако наиболее хитрый из российских ветеранов дипломатии повернул свой нож со сдержанным удовольствием, сохраняя непроницаемый вид. Все заявления о российском вмешательстве в американские выборы Лавров назвал абсурдом и информационным вбросом, однако его уверенное присутствие говорило красноречивее, чем его фразы", - отмечает Financial Times.

Развернувшаяся в прессе истерика была мало связано с содержанием переговоров. Пресса зацепилась за то, что администрация Белого дома не пустила на встречу американских журналистов, кроме личных фотографов министра и президента. Это вообще-то обычная практика. Но на фоне сложных отношений Трампа с основными СМИ, которых он жёстко критикует за предвзятость, ему этого не простили. А на пресс-конференции по итогам встречи Сергею Лаврову опять задавали вопросы вовсе не по перспективам российско-американских отношений.

"После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съёмкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Однако дипломаты оценивают переговоры трезво. "Сам факт встречи Лаврова и сделанные на ней фотографии - это важная демонстрация, показывающая миру и российскому народу, что Россия вернулась, что изоляция потерпела неудачу, вне зависимости от того, о чем они договорились и договорились ли вообще", - подчеркнул бывший посол США в России Александр Вершбоу.

В Москве вашингтонские переговоры также оценили как положительные. Прежде всего, с точки зрения начала конструктивного диалога, который, по сути, прекратился при предыдущей американской администрации.

"Перекрестные контакты - Тиллерсона в Москве и Лаврова в Вашингтоне - закладывают хорошую основу для организации первой встречи российского и американского лидеров, которая запланирована в июле на полях саммита G20. Важно, что планомерно и поступательно продолжается диалог на самом высоком уровне по поднятию российско-американских отношений с, прямо скажем, практически нулевого уровня, достигнутого при администрации президента Обамы, до рабочего и конструктивного", - сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Первая личная встреча российского и американского лидеров предполагается на полях этого саммита. На каком информационном фоне она будет проходить, зависит, в том числе, и от ведущих американских изданий.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".