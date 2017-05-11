Будейкин признался в доведении подростков до самоубийства

Теги: Уголовное дело суд самоубийство

Суд Санкт-Петербурга продлил арест администратора "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина. Как заявил представитель суда, он признал свою вину в подстрекательстве подростков к самоубийству.

Создатель и администратор так называемых "групп смерти" Филипп Будейкин признал вину в подстрекательстве подростков к самоубийству. Об этом сообщает "Русская планета".

В четверг суд Суд Санкт-Петербурга, где рассматривается дело Будейкина, продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа.

Филипп Будейкин был задержан 15 ноября в Солнечногорске, откуда этапирован в Санкт-Петербург. Молодого человека обвиняют в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, действия Будейкина повлияли на решение 15 подростков совершить суицид.

В интервью СМИ утверждал, что страдает биполярным аффективным расстройством. Назначенная психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым.