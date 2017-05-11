Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии

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В индийском штате Раджастан из-за сильной бури обрушилась часть здания, где проходила свадебная церемония. В результате 26 человек погибли, около 30 пострадали.

В Индии во время празднования свадьбы обрушилась часть стены, в результате чего 26 человек погибли, около 30 пострадали, передает телеканал "МИР 24".

Трагедия произошла в штате Раджастан. По данным полиции, обрушение произошло из-за сильной пыльной бури. Гости укрылись от непогоды под навесом у стены, где находились столы с угощением. После очередного порыва ветра стена не выдержала и рухнула на людей.

Пострадавших доставили в больницы. В отношении владельца площадки бракосочетания возбуждено уголовное дело.

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