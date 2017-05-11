Мэрия передала свои права по голосованию жителям неприватизированных квартир

Теги: Москва благоустройство дом

Власти Москвы в ходе заседания президиума правительства города приняли постановление об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На заседании президиума правительства Москвы было принято постановление "О внесении изменений в постановление правительства Москвы "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в Москве", предусматривающее уточнение прав собственников жилых и нежилых помещений в пятиэтажках при проведении общих собраний по вопросам включения их домов в программу реновации", говорится в материале.

Согласно документу решение о включении дома в проект программы реновации принимается большинством - не менее двух третей от общего числа собственников помещений в таком доме. Отмечается, что данное уточнение гарантирует, что дом будет включен в проект программы реновации только в том случае, если это решение поддерживают абсолютное большинство собственников квартир и нежилых помещений.

Кроме того, при проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в проект программы реновации представлять интересы Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма. "Данная гарантия исключит потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма", - отмечается в пресс-релизе.