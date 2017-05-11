Националисты требуют отставки Авакова у здания МВД Украины

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Украинские националисты проводят акцию протеста у здания МВД страны в Киеве. Они требуют отставки главы министерства. Собравшиеся активисты скандируют различные лозунги с жесткой критикой Арсена Авакова. Ранее глава МВД Украины оправдал действия полицейских, которые 9 мая проникли в офис Организации украинских националистов и задержали там несколько десятков активистов.

Националисты проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины и требуют отставки главы МВД страны Арсена Авакова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Собравшиеся активисты скандируют различные лозунги с жесткой критикой Авакова. В настоящее время у проходной здания министерства в центре Киева стоят несколько десятков человек с флагами запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) и государственными знаменами Украины. Кроме того, в пикете принимают участие активисты партий "Свобода" и "Правый сектор".

Порядок данной акции обеспечивают большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые перекрывают прилегающие улицы. Полицейские разрешают проход к месту сбора людей, однако проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.

Ранее Аваков оправдал действия правоохранительных органов, которые 9 мая проникли в офис ОУН и задержали там несколько десятков активистов.