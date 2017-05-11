Прокуратура и СК проверяют сообщение о кусающейся няне в омских яслях

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Жительница Омска распространила сообщение о том, что сотрудница детского сада систематически избивает детей ясельной группы. Инцидентом заинтересовались прокуратура и следственный комитет.

Омский следственный комитет начал доследственную проверку информации о том, что в детском саду одна из сотрудниц систематически избивает маленьких воспитанников ясельной группы "Гномики".

В социальной сети появилось сообщение матери потерпевшего ребенка Анны Волоскович. Она рассказала, что с 1 сентября дети периодически возвращались домой с ссадинами и шишками. А 6 мая от одного из детей стало известно, что во время тихого часа няня избивает малышей.

"Спящих кидает на пол, бьет подушкой по голове, кусает детей за части тела, пытается душить. Каждый раз это разные дети и способы нанесения телесных повреждений также разные", - рассказала Волоскович.

Она отметила, что часть воспитанников еще не умеют говорить, однако дети постарше рассказали, в отношении каких детей было совершено насилие. Воспитатели объяснили ссадины и ушибы тем, что дети получают травмы во время игр или драк.

В прокуратуре Омской области сообщили, что также начали проверку достоверности информации о насилии в детском саду.

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