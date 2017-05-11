Украина простила участнику "Евровидения" концерт в Крыму

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Болгарский участник "Евровидения" Кристиан Костов продолжит участие в конкурсе, несмотря на то, что в 2014 году выступал в Крыму. Как заявили в СБУ, полуостров он посетил до вступления в силу порядка посещения "оккупированной территории". Однако по данным СМИ, выступление Костова состоялось уже после введения правил.

Участник конкурса "Евровидение-2017", представляющий Болгарию, Кристиан Костов не нарушал украинских законов при посещении Крыма в 2014 году. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, пишет портал "Обозреватель".

В ведомстве отметили, что Костов, который также имеет российское гражданство, посетил полуостров до того, как были установлены правила, запрещающие въезд в Крым через территорию России.

По данным из открытых источников, порядок въезда на территорию Крыма был принят правительством Украины в июне 2015 года, а закон, признающий полуостров оккупированной территорией, вступил в силу 15 мая 2014 года. Костов, которому на тот момент было 14 лет, выступал в Крыму 1 июня.

Ранее Украина запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, объяснив это тем, что певица выступала в Крыму.

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