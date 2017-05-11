Google выплатила ФАС штраф в размере 438 млн рублей

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Корпорация Google выплатила административный штраф в размере 438 миллионов рублей, назначенный компании Федеральной антимонопольной службой. Ранее стороны заключили мировое соглашение в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Корпорация Google Inc. Выплатила ФАС России административный штраф в размере 438 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении ведомства, штраф был оплачен 9 мая.

Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля. Оплата американской компанией штрафа была одним из условий. Совокупный размер штрафа составляет 439 миллионов рублей (включая штрафы компаниям Google Inc. и Google Ireland по 500 тысяч рублей, в сумме - на один миллион рублей за неисполненное предписание).

Кроме того, Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства. Корпорацию также обязали привести все свои контракты с вендорами в России в соответствие с условиями мирового соглашения. Соглашение действует 6 лет 9 месяцев.

Речь в соглашении идет только об устройствах, продаваемых в России. Теперь любой сторонний разработчик сможет договориться об установке своего приложения на первый экран в Android.

Дело в отношении Google велось более полутора лет по жалобе "Яндекса". В сентябре 2015 года ФАС вынесла решение против Google по делу о распространении приложений американской компании на устройствах с операционной системой Android.

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