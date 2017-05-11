Ход реновации в Москве будет контролировать общественный штаб

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В Москве будет создан общественный штаб для контроля за реализацией программы реновации. Он будет работать на постоянной основе, а не только на период голосования за включение домов в проект.

Общественный штаб для контроля за реализацией программы реновации будет организован в Москве. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, пишет агентство "Москва".

"Отдельной темой заседание комиссий Мосгордумы и Общественной палаты Москвы стала просьба москвичей о том, чтобы их дома включили в план реновации, поскольку они хотят улучшения жилищных условий, но в силу каких-то причин не попали в план. И вот мы объясняли, как это можно сделать, как мы можем помочь. Но потом количество таких жалоб стало критическим, и мы поняли, что это не должна быть разовая история взаимодействия Общественной палаты с такими людьми. Поэтому принято решение создать Общественный штаб по наблюдению и контролю за проведением реновации в Москве, в который войдут члены Общественной палаты, с тем, чтобы на постоянной основе по отдельным, типологически ясным проблемам можно было бы быстро реагировать и помогать москвичам", - сказал Ремчуков.

Он также полагает, что штаб будет работать на постоянной основе, а не только на период голосования за включение домов в проект программы реновации. Для москвичей будут объявлены контакты ответственных лиц штаба, к которым со своей проблемой сможет обратиться любой желающий.

Также Ремчуков заявил, что уже скоро будет объявлен телефон, по которому будут собирать жалобы и предложения. Также он отметил, что для голосования по реновации выбраны эффективные способы, которые поддержаны экспертами.

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