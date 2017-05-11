17:26, 11 мая 2017

В соцсетях высмеяли позу Климкина на встрече с Трампом

Теги:  сша  курьезы  Украина  трамп

Фотографии со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД Украины Павла Климкина повеселили пользователей социальных сетей. В интернете активно обсуждают позу Климкина и жест Трампа.

Глава МИД Павел Климкин опубликовал в своем Twitter фотографии со встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 10 мая в Белом доме.

Пользователи социальных сетей сразу же обратили внимание, что Климкин стоит рядом с Трампом, в то время как американский лидер сидит. На другом кадре запечатлен повелевающий жест Трампа, от которого Климкин немного попятился назад. Серия фотографий породила множество шуток.

Ранее в тот же день Трамп провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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