В соцсетях высмеяли позу Климкина на встрече с Трампом
Теги: сша курьезы Украина трамп
Фотографии со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД Украины Павла Климкина повеселили пользователей социальных сетей. В интернете активно обсуждают позу Климкина и жест Трампа.
Глава МИД Павел Климкин опубликовал в своем Twitter фотографии со встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 10 мая в Белом доме.
Пользователи социальных сетей сразу же обратили внимание, что Климкин стоит рядом с Трампом, в то время как американский лидер сидит. На другом кадре запечатлен повелевающий жест Трампа, от которого Климкин немного попятился назад. Серия фотографий породила множество шуток.
@SdibqJgth @russian_vatnik pic.twitter.com/otMgD0SdKm— Юрий Цыбин (@Yuriy_Tsibin) 11 мая 2017 г.
Климкин постоял рядом с Трампом https://t.co/NIvcNcKq41 pic.twitter.com/4oGnijldqf— Вежливые Люди (@vegchelovek) 11 мая 2017 г.
Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.
Один день общения с уважаемыми министрами иностранных дел. Кто кому Климкин??? pic.twitter.com/G5oXBkMie6— Николай Иванов (@vsugonyako) 11 мая 2017 г.
Ранее в тот же день Трамп провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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