В соцсетях высмеяли позу Климкина на встрече с Трампом

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Фотографии со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД Украины Павла Климкина повеселили пользователей социальных сетей. В интернете активно обсуждают позу Климкина и жест Трампа.

Глава МИД Павел Климкин опубликовал в своем Twitter фотографии со встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 10 мая в Белом доме.

Пользователи социальных сетей сразу же обратили внимание, что Климкин стоит рядом с Трампом, в то время как американский лидер сидит. На другом кадре запечатлен повелевающий жест Трампа, от которого Климкин немного попятился назад. Серия фотографий породила множество шуток.

Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.

Один день общения с уважаемыми министрами иностранных дел. Кто кому Климкин??? pic.twitter.com/G5oXBkMie6 — Николай Иванов (@vsugonyako) 11 мая 2017 г.

Ранее в тот же день Трамп провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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