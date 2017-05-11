Путин предостерег Палестину и Израиль от односторонних шагов

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Владимир Путин привал воздержаться от односторонних шагов на Ближнем Востоке. Об этом он сказал по итогам встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Президент России заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку по возобновлению прямого диалога между Палестиной и Израилем.

Россия продолжит оказывать поддержку по возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами. Об этом заявил Владимир Путин после переговоров с главой Палестины Махумудом Аббасом.

По его словам, мирное сосуществование двух стран является непременным условием стабильности в регионе, пишет "Интерфакс".

"У палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права. Поэтому важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимоприемлемые решения, вместе бороться с терроризмом", - сказал президент.

Владимир Путин также рассказал, что Евразийская экономическая комиссия приняла решение допустить Палестину к преференциальным условиям торговли с ЕврАзЭС. Таким образом, с ряда палестинских товаров снимают таможенные пошлины при ввозе на территорию экономического союза, отметил президент России.